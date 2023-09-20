Шадрина (Меньшенина) Варвара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Меньшенина) Варвара Ильинична

Место рождения

Бурковская, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Меньшенин Илья

Мать: не указана

Бурковская, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Андрей Федорович

2 брак у Андрея
Рождение ребёнка
20.10.1783

Сын: Шадрин Артемий (Артемон) Андреевич

Отец ребёнка: Шадрин Андрей Федорович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.03.1787

Сын: Шадрин Кирилло Андреевич

Отец ребёнка: Шадрин Андрей Федорович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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