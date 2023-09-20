Шадрина (Меньшенина) Варвара Ильинична
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Меньшенин Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак у Андрея
Рождение ребёнка
20.10.1783
Сын: Шадрин Артемий (Артемон) Андреевич
Отец ребёнка: Шадрин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
18.03.1787
Отец ребёнка: Шадрин Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно