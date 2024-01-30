Машугина (Ощепкова) Зоя
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.03.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1938
Отец: Ощепков Иван
Мать: Зинаида
Россия
Рождение ребёнка
Около 24.12.1960
Сын: Машугин Александр
Отец ребёнка: Машугин Петр
Рождение ребёнка
1963
Сын: Машугин Сергей
Отец ребёнка: Машугин Петр
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Машугин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машугин Евгений
Отец ребёнка: Машугин Петр