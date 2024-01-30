Машугина (Ощепкова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машугина (Ощепкова) Зоя

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Место рождения

Россия

Дата рождения

28.03.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1938

Отец: Ощепков Иван

Мать: Зинаида

Россия
Рождение ребёнка
Около 24.12.1960

Сын: Машугин Александр

Отец ребёнка: Машугин Петр

Рождение ребёнка
1963

Сын: Машугин Сергей

Отец ребёнка: Машугин Петр

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Машугин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машугин Евгений

Отец ребёнка: Машугин Петр

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