Шестакова Августа Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.12.1895
Дата смерти25.05.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Шестакова Анна Васильена
Отец ребёнка: Шестаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1925
Дочь: Шестакова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шестаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Шестаков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1995