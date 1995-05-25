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Шестакова Августа Ивановна

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Место рождения

Большое Жуково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.12.1895

Дата смерти

25.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Жуково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Шестакова Анна Васильена

Отец ребёнка: Шестаков Василий Иванович

Большое Жуково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.12.1925

Дочь: Шестакова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Шестаков Василий Иванович

Большое Жуково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Шестаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шестаков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Василий Иванович

Смерть
25.05.1995
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