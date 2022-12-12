Крученых (Рылина) Устинья Саввична
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1758
Сын: Крученых Василий Илларионович
Отец ребёнка: Крученых Илларион Илларионович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Звонких Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Крученых Илларион Илларионович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Крученых Дарья Илларионовна
Отец ребёнка: Крученых Илларион Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770