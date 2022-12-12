Крученых (Рылина) Устинья Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крученых (Рылина) Устинья Саввична

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Рылин Савва Григорьевич

Мать: Рылина Евфросинья Яковлевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Крученых Василий Илларионович

Отец ребёнка: Крученых Илларион Илларионович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Звонких Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Крученых Илларион Илларионович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Крученых Дарья Илларионовна

Отец ребёнка: Крученых Илларион Илларионович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крученых Илларион Илларионович

Смерть
1770
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