Подопригора (-) Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подопригора (-) Евдокия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Подопригора) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Подопригора Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подопригора Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Подопригора Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подопригора Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Подопригора Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подопригора Савелий Григорьевич

Отец ребёнка: Подопригора Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подопригора Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Подопригора Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
18.05.1910

Сын: Подопригора Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Подопригора Григорий Фёдорович

Смерть
1977

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