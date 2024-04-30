Подопригора (-) Евдокия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1977
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Подопригора) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Подопригора Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подопригора Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Подопригора Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подопригора Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Подопригора Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подопригора Савелий Григорьевич
Отец ребёнка: Подопригора Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подопригора Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Подопригора Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
18.05.1910
Сын: Подопригора Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Подопригора Григорий Фёдорович
Смерть
1977