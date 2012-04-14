Милашевская (Вьялкина) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милашевская (Вьялкина) Зоя Васильевна

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

15.07.1923

Дата смерти

14.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1923

Отец: Вьялкин Василий Федорович

Мать: Вьялкина Анастасия Ивановна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
26.02.1948

Муж: Милашевский Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.11.1949

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: Милашевский Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
12.12.1950

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Милашевский Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
26.05.1952

Сын: Милашевский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Милашевский Александр Игнатьевич

Рождение ребёнка
06.03.1955

Сын: Милашевский Валерий Александрович

Отец ребёнка: Милашевский Александр Игнатьевич

Смерть
14.04.2012
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