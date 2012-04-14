Милашевская (Вьялкина) Зоя Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1923
Дата смерти14.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1923
Бракосочетание
26.02.1948
Рождение ребёнка
25.11.1949
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: Милашевский Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
12.12.1950
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Милашевский Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.05.1952
Сын: Милашевский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Милашевский Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.03.1955
Сын: Милашевский Валерий Александрович
Отец ребёнка: Милашевский Александр Игнатьевич
Смерть
14.04.2012