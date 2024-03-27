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Золотарский Прохор Сидорович

Место рождения

с.Пески Дубровинский р-н Витебская обл.

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарский Андрей Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Золотарский Прохор Сидорович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1901 Дата призыва: 05.07.1941 Дубровненский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Дубровненский р-н Дата призыва: 05.07.1941 Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 8 сп Военно-пересыльный пункт: Пензенский ВПП Прибыл в часть: 16.12.1941 Выбытие из воинской части: 16.12.1941 Куда выбыл: Бутурлинский РВК Откуда прибыл: Г 1649 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Пензенский ВПП Опись ист. информации: 163453 Дело ист. информации: 3
Золотарский Прохор Сидорович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1910 Белорусская ССР, Витебская обл., Дубровненский р-н, д. Бески. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно

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