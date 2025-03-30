Сипач Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения26.03.1926
Дата смерти25.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1949
Рождение ребёнка
02.06.1951
Янка Купала, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.08.1953
Рождение ребёнка
07.10.1955
Рождение ребёнка
1958
Смерть
25.05.1992