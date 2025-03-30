Сипач Александр Филиппович 26.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сипач Александр Филиппович

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Место рождения

Ржище, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

26.03.1926

Дата смерти

25.05.1992

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926

Отец: Сипач Филипп Игнатович

Мать: Сипач Федора (Хадора) Максимовна

Ржище, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипач (Соловей) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипач (Соловей) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипач (Соловей) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипач (Соловей) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипач (Соловей) Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сипач (Соловей) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
27.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипач (Соловей) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
02.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипач (Соловей) Надежда Алексеевна

Янка Купала, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипач (Соловей) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
07.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипач (Соловей) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипач (Соловей) Надежда Алексеевна

Смерть
25.05.1992

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