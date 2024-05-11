Красильников Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1926
Дата смерти19.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красильникова Тамара Темофеевна
Смерть
19.11.1994
Дубовый Мыс, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край