Красильников Николай Петрович 06.06.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красильников Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1926

Дата смерти

19.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Тамара Темофеевна

Рождение ребёнка
11.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Тамара Темофеевна

Смерть
19.11.1994
Дубовый Мыс, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край

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