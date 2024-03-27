(Абсалямова) Ханифя
Место рожденияд.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гибадулла
Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайрулла
Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Сейфульмулюкова) Фатиха
Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Сейфульмулюкова) Бибигалифа
Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сейфульмулюков Халиулла Мулла
Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
02.11.1855
Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк
Смерть
Неизвестно