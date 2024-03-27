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(Абсалямова) Ханифя

Место рождения

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол., Малмыжского уезда Вятской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гибадулла

Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайрулла

Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Сейфульмулюкова) Фатиха

Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Сейфульмулюкова) Бибигалифа

Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сейфульмулюков Халиулла Мулла

Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
02.11.1855

Сын: Сейфульмулюков Загидулла

Отец ребёнка: Аптыкаримовъ Сейфульмулюк

Смерть
Неизвестно

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