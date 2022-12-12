Шмидт Отто Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмидт Отто Юльевич

Шмидт Отто Юльевич

avatar

Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

30.09.1891

Дата смерти

07.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1917
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1920

Сын: Шмидт Владимир Оттович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
22.06.1938

Жена: не указана

Бракосочетание
22.07.1938

Жена: Шмидт Ирина(Рина) Владимировна

Смерть
07.09.1956
Мозжинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close