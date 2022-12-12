Шмидт Отто Юльевич
Место рождения
Дата рождения30.09.1891
Дата смерти07.09.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1917
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1920
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
22.06.1938
Жена: не указана
Бракосочетание
22.07.1938
Смерть
07.09.1956
Мозжинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область