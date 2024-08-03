Мурзыванов Ульдян Уливанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Мурзыванов Уливан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзыванова Малине
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мурзыванов Ксенофонт Ульдянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мурзыванов Маркел Ульдянович
Мать ребёнка: Мурзыванова Малине
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мурзыванова Елена Ульдяновна
Мать ребёнка: Мурзыванова Малине
Рождение ребёнка
1941
Сын: Мурзыванов Юрий Ульдянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно