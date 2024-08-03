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Мурзыванов Ульдян Уливанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мурзыванов Уливан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзыванова Малине

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мурзыванов Ксенофонт Ульдянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мурзыванов Маркел Ульдянович

Мать ребёнка: Мурзыванова Малине

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мурзыванова Елена Ульдяновна

Мать ребёнка: Мурзыванова Малине

Рождение ребёнка
1941

Сын: Мурзыванов Юрий Ульдянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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