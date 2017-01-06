(Нечаева) Валентина Владимировна 21.10.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Нечаева) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1948

Дата смерти

06.01.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1970

Дочь: Радковская (Нечаева) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Нечаев Николай Петрович

Рождение ребёнка
04.04.1979

Дочь: (Нечаева) Алёна Николаевна

Отец ребёнка: Нечаев Николай Петрович

Смерть
06.01.2017

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