(Нечаева) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1948
Дата смерти06.01.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1970
Дочь: Радковская (Нечаева) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Нечаев Николай Петрович
Рождение ребёнка
04.04.1979
Дочь: (Нечаева) Алёна Николаевна
Отец ребёнка: Нечаев Николай Петрович
Смерть
06.01.2017