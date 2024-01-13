Хусниев Бизян Хуснимуххаметович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хуснимуххамат
Мать: Хусниямал
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Хусниева Саима Султанбратовна
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Хусниева Саима Султанбратовна
Рождение ребёнка
02.05.1965
Сын: Хусниев Ильгизар Бизянович
Мать ребёнка: Хусниева Саима Султанбратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно