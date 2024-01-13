Хусниев Бизян Хуснимуххаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусниев Бизян Хуснимуххаметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хуснимуххамат

Мать: Хусниямал

Рождение ребёнка
1956

Сын: Хусниев Закир Бизянович

Мать ребёнка: Хусниева Саима Султанбратовна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Хусниев Тахир Бизянович

Мать ребёнка: Хусниева Саима Султанбратовна

Рождение ребёнка
02.05.1965

Сын: Хусниев Ильгизар Бизянович

Мать ребёнка: Хусниева Саима Султанбратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Рубин Бизянович

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусниева Саима Султанбратовна

Смерть
Неизвестно
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