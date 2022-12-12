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Хасан Мухаметшарипов

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мусин Мухаметшарип Иралин

Мать: Хасмия Махмутова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Маргуба Хасанова

Мать ребёнка: Шарифа Исмагилова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1850

Дочь: Маймуна Хасанова

Мать ребёнка: Шарифа Исмагилова

Рождение ребёнка
?.01.1854

Дочь: Майсуфа Хасанова

Мать ребёнка: Шарифа Исмагилова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1857

Сын: Мухаметхасан Хасанов

Мать ребёнка: Шарифа Исмагилова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1859

Дочь: Бибикамиля Хасанова

Мать ребёнка: Шарифа Исмагилова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хафиз Хасанов

Мать ребёнка: Шарифа Исмагилова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магафур Хасанов

Мать ребёнка: Шарифа Исмагилова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайнетдин Хасанов

Мать ребёнка: Шарифа Исмагилова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарифа Исмагилова

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