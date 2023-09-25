(Русецкая) Татьяна Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марченко Устин
Мать: (Марченко) Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русецкая (Лавренкова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Русецкий Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Русецкая) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Русецкий Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русецкая (Кравцова) Инесса Ивановна
Отец ребёнка: Русецкий Иван Григорьевич