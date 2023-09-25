(Русецкая) Татьяна Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Русецкая) Татьяна Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марченко Устин

Мать: (Марченко) Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русецкая (Лавренкова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Русецкий Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Русецкая) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Русецкий Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русецкая (Кравцова) Инесса Ивановна

Отец ребёнка: Русецкий Иван Григорьевич

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