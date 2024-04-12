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Луканина (Филиппова) Татьяна Сергеевна
Луканина (Филиппова) Татьяна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
10.01.1992
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Филиппова (Пастухова) Елена Валерьевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1992
Отец: не указан
Мать:
Филиппова Елена Валерьевна
Москва
, город федерального значения Москва
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