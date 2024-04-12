Луканина (Филиппова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луканина (Филиппова) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1992

Отец: не указан

Мать: Филиппова Елена Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
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