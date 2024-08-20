Савенкова (Дяткина) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дяткин Иван
Мать: Дяткина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савенков (Савенок) Ананий Казак Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савенков (Савенок) Ананий Казак Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савенков (Савенок) Ананий Казак Григорьев
Смерть
Неизвестно