Савенкова (Дяткина) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенкова (Дяткина) Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дяткин Иван

Мать: Дяткина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенков Никита Ананьев

Отец ребёнка: Савенков (Савенок) Ананий Казак Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенков Исай Ананьев

Отец ребёнка: Савенков (Савенок) Ананий Казак Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенков Илья Ананьев

Отец ребёнка: Савенков (Савенок) Ананий Казак Григорьев

Смерть
Неизвестно

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