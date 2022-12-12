Креков Георгий Анастасьев
Место рождения
Дата рождения03.04.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1881 ст.
Отец: Креков Анастасий Михайлов
Мать: Евдокия Фёдорова
Крещение
05.04.1881 ст.
Восприемники: деревни Челнов крестьянин собственник Александр Петров (Мясников) и солдатская жена Татьяна Матвеева (Мясникова)
Бракосочетание
14.01.1908 ст.
Жена: Крекова Евдокия Сергеева
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Николай Родионов Липатов, Логин Николаев Лабыгин и Тимофей Николаев Лабыгин; по невесте: деревни Новых Челнов крестьяне: Спиридон Александров, Пав... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1908 ст.
Мать ребёнка: Крекова Евдокия Сергеева
Военная служба
До 1908
В январе 1908 указан как запасный рядовой
Рождение ребёнка
15.01.1911 ст.
Сын: Креков Пётр Георгиев
Мать ребёнка: Крекова Евдокия Сергеева
Смерть
Неизвестно