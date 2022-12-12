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Креков Георгий Анастасьев

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

03.04.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1881 ст.

Отец: Креков Анастасий Михайлов

Мать: Евдокия Фёдорова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
05.04.1881 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Челнов крестьянин собственник Александр Петров (Мясников) и солдатская жена Татьяна Матвеева (Мясникова)
Бракосочетание
14.01.1908 ст.

Жена: Крекова Евдокия Сергеева

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Николай Родионов Липатов, Логин Николаев Лабыгин и Тимофей Николаев Лабыгин; по невесте: деревни Новых Челнов крестьяне: Спиридон Александров, Пав... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1908 ст.

Сын: Креков Николай Георгиев

Мать ребёнка: Крекова Евдокия Сергеева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Военная служба
До 1908
В январе 1908 указан как запасный рядовой
Рождение ребёнка
15.01.1911 ст.

Сын: Креков Пётр Георгиев

Мать ребёнка: Крекова Евдокия Сергеева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно
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