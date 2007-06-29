Пастухов Виктор Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПастухов Виктор Аркадьевич

Пастухов Виктор Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1927

Дата смерти

29.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

Mb
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1927

Отец: Пастухов Аркадий Венедиктович

Мать: Пастухова-Рогожникова Анна Якимовна

Рождение ребёнка
09.06.1952

Дочь: Кондратьева -Пастухова Клавдия Викторовна

Мать ребёнка: Пастухова-Желтышева Александра Петровна

Рождение ребёнка
09.10.1956

Дочь: Биберсова-Пастухова Маргарита Викторовна

Мать ребёнка: Пастухова-Желтышева Александра Петровна

Рождение ребёнка
03.03.1960

Сын: Пастухов Аркадий Викторович

Мать ребёнка: Пастухова-Желтышева Александра Петровна

Рождение ребёнка
11.03.1966

Сын: Пастухов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Пастухова-Желтышева Александра Петровна

Смерть
29.06.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.