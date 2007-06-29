Пастухов Виктор Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1927
Дата смерти29.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1927
Рождение ребёнка
09.06.1952
Дочь: Кондратьева -Пастухова Клавдия Викторовна
Мать ребёнка: Пастухова-Желтышева Александра Петровна
Рождение ребёнка
09.10.1956
Дочь: Биберсова-Пастухова Маргарита Викторовна
Мать ребёнка: Пастухова-Желтышева Александра Петровна
Рождение ребёнка
03.03.1960
Сын: Пастухов Аркадий Викторович
Мать ребёнка: Пастухова-Желтышева Александра Петровна
Рождение ребёнка
11.03.1966
Сын: Пастухов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Пастухова-Желтышева Александра Петровна
Смерть
29.06.2007