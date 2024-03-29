Меленина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меленин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Меленин Константин Ильич
Рождение ребёнка
28.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меленин Константин Ильич
Смерть
Неизвестно