Меленина Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меленина Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меленин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Меленин Константин Ильич

Рождение ребёнка
28.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меленин Константин Ильич

Смерть
Неизвестно

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