Тарасов Степан Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Степан Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тарасов Андрей Степанович

Мать ребёнка: Тарасова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
19.03.1932

Дочь: Пелагея(Полина) Степановна

Мать ребёнка: Тарасова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Тарасов Серафим Степанович

Мать ребёнка: Тарасова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Станислав Степанович

Мать ребёнка: Тарасова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Степановна

Мать ребёнка: Тарасова Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Ксения Петровна

Смерть
Неизвестно
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