Тарасов Степан Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тарасов Андрей Степанович
Мать ребёнка: Тарасова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
19.03.1932
Дочь: Пелагея(Полина) Степановна
Мать ребёнка: Тарасова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Тарасов Серафим Степанович
Мать ребёнка: Тарасова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Станислав Степанович
Мать ребёнка: Тарасова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Степановна
Мать ребёнка: Тарасова Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Ксения Петровна
Смерть
Неизвестно