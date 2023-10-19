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Пущин Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Пущин Павел Петрович

Мать: Елисавета Андреевна

Смерть
1838
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