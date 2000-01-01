Островский Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Островский Алексей
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.07.1865
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Никитична
дер. Кюччиев Остров Сямоз.прихода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Островский Степан Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Никитична
Смерть
Неизвестно