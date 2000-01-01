Островский Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстровский Василий Алексеевич

Островский Василий Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Островский Алексей

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.07.1865

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Никитична

дер. Кюччиев Остров Сямоз.прихода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Островский Степан Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Никитична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close