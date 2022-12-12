Шеншин Селиверст
Место рождения
Дата рождения1724 ст.
Дата смерти1788 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745 ст.
Сын: Шеншин Фёдор Селиверстович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Шеншин Фёдор Селиверстович
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Шеншин Иван Селиверстович
Мать ребёнка: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна
Смерть
1788 ст.