Шеншин Селиверст — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеншин Селиверст

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Место рождения

Солдатское, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1724 ст.

Дата смерти

1788 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Солдатское, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1745 ст.

Сын: Шеншин Фёдор Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Солдатское, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Шеншин Фёдор Селиверстович

Мать ребёнка: Домна

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Шеншин Иван Селиверстович

Мать ребёнка: Домна

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна

Смерть
1788 ст.
Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
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