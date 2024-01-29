Кубрак Анна Ивановна 13.02.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кубрак Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1935

Дата смерти

29.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кубрак Александр Константинович

Отец ребёнка: Кубрак Константин Иосифович

Рождение ребёнка
24.09.1961

Дочь: Николаева Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Кубрак Константин Иосифович

Смерть
29.01.2024

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