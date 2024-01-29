Кубрак Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1935
Дата смерти29.01.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кубрак Александр Константинович
Отец ребёнка: Кубрак Константин Иосифович
Рождение ребёнка
24.09.1961
Дочь: Николаева Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Кубрак Константин Иосифович
Смерть
29.01.2024