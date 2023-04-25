Носенко Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носенко Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носенко Илья

Мать: Носенко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
06.05.1990

Сын: Носенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Носенко Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
05.10.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носенко Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
26.04.2007

Сын: Носенко Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Носенко Любовь Алексеевна

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