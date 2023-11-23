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Абиссов Афанасий Евграфов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Абиссов Евграф Борисов

Мать: Елена Андреева

Абиссов Афанасий Евграфович (1823 - 1897) Родился в семье священника села Секши Любимского уезда Евграфа Абиссова. По окончании семинарского курса, рукоположен во священника в 1851 году. Служил в селе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абиссова (Ильинская) Клавдия Николаева

Смерть
1896

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