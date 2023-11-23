Абиссов Афанасий Евграфов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Абиссов Евграф Борисов
Мать: Елена Андреева
Абиссов Афанасий Евграфович (1823 - 1897) Родился в семье священника села Секши Любимского уезда Евграфа Абиссова. По окончании семинарского курса, рукоположен во священника в 1851 году. Служил в селе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1896