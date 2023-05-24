Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Васильев
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Аксинья Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Яков Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Мавра Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Наталья Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Василей Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильев
Смерть
1770