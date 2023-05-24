Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1706 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.
Около 1754 г.р.
1755 г.р.
1759 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Васильев

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Аксинья Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Яков Павлов

Отец ребёнка: Павел Васильев

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Мавра Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Наталья Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Василей Павлов

Отец ребёнка: Павел Васильев

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1770
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

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