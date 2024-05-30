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Воробьев Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1916

Отец: Воробьев Яков Абакумович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Воробьев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1947

Сын: Воробьев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Воробьева (Солдатова) Агриппина Борисовна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Рудакова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Воробьева (Солдатова) Агриппина Борисовна

Смерть
Неизвестно

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