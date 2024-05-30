Воробьев Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1916
Отец: Воробьев Яков Абакумович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Воробьев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1947
Мать ребёнка: Воробьева (Солдатова) Агриппина Борисовна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Рудакова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Воробьева (Солдатова) Агриппина Борисовна
Смерть
Неизвестно