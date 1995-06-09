Угольникова (Лебедева) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1940
Дата смерти09.06.1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940
Отец: Лебедев Сергей Макарович
Мать: Лебедева Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
24.07.1963
Дочь: Бережная Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Угольников Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.09.1967
Сын: Угольников Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Угольников Анатолий Дмитриевич
Смерть
09.06.1995