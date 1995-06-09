Угольникова (Лебедева) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угольникова (Лебедева) Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1940

Дата смерти

09.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940

Отец: Лебедев Сергей Макарович

Мать: Лебедева Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
24.07.1963

Дочь: Бережная Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Угольников Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.09.1967

Сын: Угольников Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Угольников Анатолий Дмитриевич

Смерть
09.06.1995
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