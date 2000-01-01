Смирнов Пётр Иванович
Место рожденияКазахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Дата рождения1925
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Смерть
1974
Казахстан, Целиноградская область, Щукинская область, 23-разьезд
Умер в 49 лет от сердечного приступа,страдал сердечной недостаточностью. Был крестный отец Нарышковой Надежды.