Моисеенко Петр Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.05.1897
Рождение ребёнка
03.03.1899
Дочь: (Моисеенко) Галина (Гали) Петровна
Мать ребёнка: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна
Рождение ребёнка
18.08.1900
Мать ребёнка: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Моисеенко Стефан Петрович
Мать ребёнка: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна
Рождение ребёнка
С 01.01.1905
Мать ребёнка: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна
Рождение ребёнка
29.01.1907
Сын: Моисеенко Игнатий Петрович
Мать ребёнка: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.03.1908
Мать ребёнка: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна
Смерть
Неизвестно