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Моисеенко Петр Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеенко (Моисеенок Мойсеенок) Конон Васильевич

Мать: Моисеенко Агафья Андреевна

Бракосочетание
09.05.1897

Жена: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
03.03.1899

Дочь: (Моисеенко) Галина (Гали) Петровна

Мать ребёнка: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
18.08.1900

Сын: Моисеенко Иван Петрович

Мать ребёнка: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Моисеенко Стефан Петрович

Мать ребёнка: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
С 01.01.1905

Сын: Моисеенко Павел Петрович

Мать ребёнка: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна

Рождение ребёнка
29.01.1907

Сын: Моисеенко Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
27.03.1908

Сын: Моисеенко Иван Петрович

Мать ребёнка: Моисеенко (Чеботкевич) Прасковья Леонтьевна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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