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Гончаренко Илья Матвеевич

Место рождения

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Гончаренко Матвей

Мать: не указана

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Гончаренко

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Сидоренко (Гончаренко) Авдотья Ильинична

Мать ребёнка: Дарья Гончаренко

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Гончаренко) Федора Ильинична

Мать ребёнка: Дарья Гончаренко

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Гончаренко Данил Ильич

Мать ребёнка: Дарья Гончаренко

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
1849
Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

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