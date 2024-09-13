Гончаренко Илья Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1849
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Гончаренко Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Гончаренко
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Сидоренко (Гончаренко) Авдотья Ильинична
Мать ребёнка: Дарья Гончаренко
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Гончаренко) Федора Ильинична
Мать ребёнка: Дарья Гончаренко
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Дарья Гончаренко
Смерть
1849