Панфилова Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панфилова) Дарья Семенова

Отец ребёнка: Панфилов Семен Панфилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Семен Панфилов

Рождение ребёнка
24.12.1907

Сын: Панфилов Василий Семенов

Отец ребёнка: Панфилов Семен Панфилов

237-227-1925 74об-75 №241
Смерть
Неизвестно

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