Панфилова Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панфилова) Дарья Семенова
Отец ребёнка: Панфилов Семен Панфилов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1907
Отец ребёнка: Панфилов Семен Панфилов
237-227-1925 74об-75 №241
Смерть
Неизвестно