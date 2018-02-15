Меликян Меружан Рафикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1967
Дата смерти15.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
15.02.2018