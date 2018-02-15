Меликян Меружан Рафикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меликян Меружан Рафикович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1967

Дата смерти

15.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
15.02.2018
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