Околелова Дария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Околелов Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Околелов Григорий Викулович
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Околелова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Околелов Григорий Викулович
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Околелов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Околелов Григорий Викулович
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Околелов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Околелов Григорий Викулович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно