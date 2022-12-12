Околелова Дария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околелова Дария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1894 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Околелов Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Околелов Григорий Викулович

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Околелова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Околелов Григорий Викулович

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Околелов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Околелов Григорий Викулович

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Околелов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Околелов Григорий Викулович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околелов Григорий Викулович

Смерть
Неизвестно
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