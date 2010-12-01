Парамеев Владимир Викторович
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.05.1955
Дата смерти01.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1955
Россия
Бракосочетание
22.11.1986
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
14.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
31.?.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.12.2010