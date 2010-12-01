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Парамеев Владимир Викторович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.05.1955

Дата смерти

01.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1955

Отец: Парамеев Виктор Иванович

Мать: Парамеева Нина Васильевна

Россия
Бракосочетание
22.11.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
14.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.12.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
31.?.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.2010
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