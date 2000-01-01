Великанов Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанов Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Великанов Демьян Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Великанов Илья Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Феофилакт Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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