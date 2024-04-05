Акшенцева (Рыжкова) Нина Сергеевна
Место рожденияТульская область, д. Кротовка
Дата рождения16.04.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1953
Отец: Рыжков Сергей Захарович
Мать: Рыжкова Анна Ивановна
Тульская область, д. Кротовка
Рождение ребёнка
1986
Сын: Акшенцев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Акшенцев Сергей Иванович
Мурманск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акшенцева Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Акшенцев Сергей Иванович
Мурманск
Бракосочетание
Неизвестно