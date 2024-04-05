Акшенцева (Рыжкова) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акшенцева (Рыжкова) Нина Сергеевна

Место рождения

Тульская область, д. Кротовка

Дата рождения

16.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1953

Отец: Рыжков Сергей Захарович

Мать: Рыжкова Анна Ивановна

Тульская область, д. Кротовка
Рождение ребёнка
1986

Сын: Акшенцев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Акшенцев Сергей Иванович

Мурманск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акшенцева Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Акшенцев Сергей Иванович

Мурманск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акшенцев Сергей Иванович

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