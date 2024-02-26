Леонов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонов Андрей

Леонов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1718

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонов Отец Андрея Василия

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Алексей Андреев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Нестер Андреев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Никита Андреев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Леонов Федот Андреев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Родион Андреев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1718

Мы используем куки для улучшения работы сайта.