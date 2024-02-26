Леонов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1718
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонов Отец Андрея Василия
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Алексей Андреев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Нестер Андреев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Никита Андреев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Леонов Федот Андреев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Родион Андреев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1718