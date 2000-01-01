Сперанский Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанский Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1963

Отец: Сперанский Николай Валентинович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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