Петров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Александр

Петров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люба

Мать ребёнка: Петрова Сидорова Капитолина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Мать ребёнка: Петрова Сидорова Капитолина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Петрова Сидорова Капитолина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Сидорова Капитолина

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