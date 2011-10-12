Ерёмина (Федорова) Валентина
Место рожденияг.Орёл
Дата рождения19.08.1929
Дата смерти12.10.2011
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929
Отец: Федоров Павел
г.Орёл
Бракосочетание
19.12.1952
Муж: Ерёмин Евгений
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
01.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерёмин Евгений
г.Новосибирск
Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов-воспитатель | Школа интернат для слабовидящих
Образование
Неизвестно
г.Орёл
педагогический техникум г.Орёл
Смерть
12.10.2011
Новосибирск
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
г.Новосибирск Заельцовское кладбище