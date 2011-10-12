Ерёмина (Федорова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Федорова) Валентина

Место рождения

г.Орёл

Дата рождения

19.08.1929

Дата смерти

12.10.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929

Отец: Федоров Павел

Мать: не указана

г.Орёл
Бракосочетание
19.12.1952

Муж: Ерёмин Евгений

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
01.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерёмин Евгений

г.Новосибирск
Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов-воспитатель | Школа интернат для слабовидящих
Образование
Неизвестно
г.Орёл
педагогический техникум г.Орёл
Смерть
12.10.2011
Новосибирск
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
г.Новосибирск Заельцовское кладбище
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