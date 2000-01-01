Дубровин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровин Иван

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Место рождения

д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.

Дата рождения

13.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1926

Отец: Дубровин Михаил

Мать: Дубровина Прасковья

д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
13.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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