Дубровин Иван
Место рожденияд.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Дата рождения13.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1926
Отец: Дубровин Михаил
Мать: Дубровина Прасковья
д.Карманово, Санчурский район, Кировская обл.
Рождение ребёнка
13.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чебоксары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно