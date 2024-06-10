Костюченко (Канюка) Анастасия Иоаннова 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко (Канюка) Анастасия Иоаннова

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евфимия Петрова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
28.01.1851

Муж: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
22.10.1852

Сын: Костюченко (Костюк) Иаков Петров

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Костюченко (Костюк) Николай Петров

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Костюченко (Костюк) Петр Петров

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Костюченко (Костюк) Владимир Петров

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Домникия Петрова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна Петрова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Костюченко (Костюк) Иоанн Петров

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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