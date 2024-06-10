Костюченко (Канюка) Анастасия Иоаннова
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евфимия Петрова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов
Сын: Костюченко (Костюк) Иаков Петров
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов
Сын: Костюченко (Костюк) Николай Петров
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов
Сын: Костюченко (Костюк) Петр Петров
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов
Сын: Костюченко (Костюк) Владимир Петров
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Домникия Петрова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна Петрова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов
Сын: Костюченко (Костюк) Иоанн Петров
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Петр Кириллов