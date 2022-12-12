Шипицын Егор Степанович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Архиповна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Архиповна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно