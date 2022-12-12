Шипицын Егор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Егор Степанович

Шипицын Егор Степанович

avatar

Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Шипицын Степан Семенович

Мать: Шипицына Прасковья Яковлевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Архиповна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Архиповна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шипицын Николай Егорович

Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Архиповна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Авдотья Архиповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close