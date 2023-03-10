Федотов Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тибутев (федотов) Иван

Мать: Мать Семен

Смерть
1951
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