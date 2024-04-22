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Привезенцев Михаил Михайлович

Место рождения

Ясногорск, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Ясногорск, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.09.1912

Жена: Привезенцева Евдокия Васильевна

Москва Никитский сорок Церковь Пименовская в Новых Воротниках, первый брак. От невесты села Козловки Павел Дмитриевич Щербаков
Рождение ребёнка
03.05.1914

Дочь: Привезенцева Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Привезенцева Евдокия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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