Привезенцев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
21.09.1912
Москва Никитский сорок Церковь Пименовская в Новых Воротниках, первый брак. От невесты села Козловки Павел Дмитриевич Щербаков
Рождение ребёнка
03.05.1914
Дочь: Привезенцева Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Привезенцева Евдокия Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно