Шведова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Шведов Алексей Агафонович
Горлова, Легостаевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шведов Алексей Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шведов Алексей Агафонович
Выгоничевский район, Брянской области.
Смерть
Неизвестно